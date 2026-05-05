Депутаты предложили возвращать переплаты за ЖКХ «живыми деньгами»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил в беседе с ТАСС создать механизм прямого возврата россиянам необоснованных переплат за услуги ЖКХ.

По его словам, еще в марте партия направила запрос в ФАС России с просьбой предоставить подробные данные о переплатах — по регионам, видам услуг и получателям средств. В ответе службы, как отметил Слуцкий, нужной детализации не оказалось.

Он сослался на данные ФАС, согласно которым за 2023–2025 годы необоснованные переплаты составили почти 103 млрд рублей, из них более 50 млрд рублей — за прошлый год. В частности, 25,22 млрд рублей приходится на электроэнергетику, 11,82 млрд — на обращение с ТКО и 10,85 млрд — на теплоснабжение.

По словам Слуцкого, такие показатели свидетельствуют о системных нарушениях при формировании тарифов и ведут к серьезным социально-экономическим последствиям. По его оценке, действующий подход ФАС предполагает возврат переплат косвенно — через снижение тарифов в будущем, что партия считает недостаточным.

В ЛДПР предложили возвращать деньги напрямую — на карту, банковский счет или почтовым переводом, с начислением процентов за пользование средствами, а для льготных категорий — в двойном размере. Также партия предлагает распространить механизм на все выявленные нарушения за 2023–2025 годы.

По словам Слуцкого, необходимо создать простой инструмент для граждан с возможностью оформить возврат через «Госуслуги», ГИС ЖКХ или МФЦ без сложных процедур.

Ранее ЛДПР предлагала ограничить рост цен на проезд общественным транспортом уровнем инфляции.