В Румынии началось строительство газопровода к шельфовому проекту Neptun Deep

На румынском шельфе Черного моря начали строить 160-километровый газопровод
Hektor Pustina/AP

В Румынии стартовали работы по укладке трубопроводов для глубоководного проекта Neptun Deep в Черном море. Об этом сообщает Reuters.

Месторождение относится к числу крупнейших в Евросоюзе: оценочные извлекаемые запасы составляют порядка 100 млрд кубометров газа.

Добычу планируют начать в 2027 году. По расчетам, проект поможет Румынии увеличить газовое производство вдвое и перейти к статусу чистого экспортера, обеспечивая поставками Германию, Молдавию, а в перспективе — и Словакию.

Участниками проекта на паритетной основе выступают австрийская OMV Petrom и румынская госкомпания Romgaz. Для прокладки 160 км труб от морских скважин до берега привлечены два специализированных судна — Castoro 10 и Castorone (оператором выступает Saipem). Всего, согласно данным агентства, в текущем году в реализации Neptun Deep будет задействовано 50 судов.

Представители компаний заявляют, что работа идет в соответствии с графиком: одновременно с прокладкой труб в Индонезии и Италии сооружаются элементы добывающей платформы, которые должны доставить в Черное море к концу года. Руководитель OMV Petrom Кристина Верчере также подчеркнула, что наращивание собственной сырьевой базы в Европе имеет принципиальное значение в условиях сокращения внешних поставок.

Ранее цена газа в Европе выросла на треть.

 
