Эксперт назвал новый минимальный порог покупки квартиры в Москве

Полноценную квартиру на вторичном рынке Москвы во второй половине 2026 года будет крайне сложно купить дешевле 5 млн рублей. Реальный минимальный порог входа в столичную недвижимость сместился в диапазон 5,5–6 млн рублей, заявил «Газете.Ru» ведущий эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» в Москве Григор Закоян.

«Речь уже не о том, можно ли найти «что-то дешевое», а о том, где теперь проходит реальная граница входа в московскую недвижимость. Если говорить именно о полноценной квартире — с отдельным кадастровым номером, жилым статусом, без долевой структуры и серьезных рисков, — то во второй половине 2026 года минимальный порог, по рыночной логике, будет находиться в диапазоне 5,5–6 млн рублей», — сказал Закоян.

По словам эксперта, еще в 2024–2025 годах нижний сегмент вторичного рынка выглядел более устойчиво: за 4,5–5 млн рублей можно было найти компактную, но полноценную квартиру — чаще всего в старом фонде, на окраинах Москвы или в Зеленограде. Сейчас такие варианты почти ушли с рынка, предупредил Закоян. Объявления дешевле 5 млн рублей формально остаются, но часто речь идет уже не о классических квартирах, а о долях, комнатах, апартаментах с ограниченным статусом, бывших комнатах, переоформленных в студии, либо об объектах с юридическими и техническими ограничениями, подчеркнул эксперт.

Одной из причин роста нижней планки он назвал общий ценовой фон рынка: средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы в 2026 году приблизилась к 400 тыс. рублей, а в малогабаритном жилье метр обычно стоит еще дороже. Даже если в бюджетном сегменте цена ниже, арифметика остается жесткой: квартира площадью 20 кв. м при цене 300 тыс. рублей за метр уже стоит 6 млн рублей, сказал Закоян.

Еще один фактор — перераспределение спроса с первичного рынка — после сворачивания массовых льготных ипотечных программ и роста ставок часть покупателей с минимальным бюджетом перешла на вторичный рынок, уточнил эксперт. Раньше они могли рассматривать компактные новостройки или апартаменты на ранней стадии строительства, но теперь таких дешевых вариантов стало меньше, посетовал Закоян. В результате именно самые доступные объекты на «вторичке» — маленькие квартиры и студии — получили дополнительный спрос, отметил эксперт.

На цены влияет и поведение собственников. По словам Закояна, в 2025–2026 годах на рынке не наблюдается массовой распродажи жилья с дисконтом. Продавцы чаще предпочитают держать цену, иногда параллельно сдавая квартиру в аренду, небольшие ликвидные квартиры остаются самым доступным продуктом на рынке и продаются даже при высоких ипотечных ставках, сказал эксперт.

Он подчеркнул, что самый дешевый сегмент сегодня формируют в основном «пограничные» форматы: малогабаритные студии 18–25 кв. м, квартиры в старом фонде, бывшие комнаты, апартаменты, объекты в Новой Москве, Зеленограде или у МКАД. При этом именно здесь сосредоточено больше всего компромиссов — от состояния и планировки до юридической чистоты и безопасности сделки, добавил эксперт.

«Реальная разница между «самым дешевым объявлением» и «самой дешевой полноценной квартирой» в Москве сегодня может достигать 1–2 млн рублей. Покупатель, ориентируясь на нижнюю границу выдачи, фактически сталкивается с иллюзией доступности и формирует для себя ложные ожидания», — предупредил Закоян.

По его прогнозу, во второй половине 2026 года нижняя планка цен на московскую «вторичку» продолжит плавно расти — возможности для торга сохранятся, но дисконты будут касаться в основном переоцененных квартир или объектов с очевидными недостатками.

