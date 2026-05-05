Россиянам объяснили новые правила изъятия недвижимости для госнужд

С 9 апреля 2026 года в России изменился подход к изъятию частной недвижимости для государственных и муниципальных нужд. Теперь государство не может сначала забрать участок, дом или другое здание, а вопрос о реальной компенсации отложить на неопределенный срок. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, руководитель практики земельного права и землепользования Московской коллегии адвокатов «Арбат» Александр Крылов.

«Новый стандарт процедуры сформировал Конституционный суд РФ в постановлении №22-П от 9 апреля 2026 года. Ключевой смысл решения заключается в том, что предварительное и равноценное возмещение должно быть не формальностью, а реальным денежным обеспечением собственника. Для жилых домов это особенно важно: если человека лишают жилья, требование о предварительной выплате приобретает не юридический, а жизненный смысл — без денег невозможно быстро купить альтернативу», — отметил Крылов.

По его словам, если государству или муниципалитету нужен участок, дом или иное строение под дорогу, инфраструктуру, инженерные сети или социальный объект, собственнику предлагают заключить соглашение об изъятии и выкупе. К такому соглашению прикладывается отчет об оценке, на основании которого рассчитывается сумма компенсации, сказал Крылов. Если владелец согласен с условиями, вопрос закрывается выплатой и переходом права собственности, добавил адвокат.

Он предупредил, что отчет об оценке не стоит воспринимать как окончательную истину. Собственнику нужно проверить, правильно ли указаны кадастровый номер, площадь, адрес, вид разрешенного использования, наличие подъездов, коммуникаций и других характеристик объекта, рекомендовал Крылов. По словам адвоката, занижение суммы часто происходит из-за того, что в оценке не учитывают реальные улучшения, состояние дома, инженерные сети и благоустройство, а для сравнения берут объекты из более дешевых локаций или с другими параметрами.

По его словам, если собственник не согласен с суммой, спор о цене может рассматриваться отдельно. Однако теперь разделить во времени само изъятие и окончательное определение компенсации можно только в исключительных случаях, предупредил адвокат. Например, если необходимость изъятия не вызывает сомнений, а промедление создает существенные риски для здоровья, прав других людей, обороны или безопасности государства, сказал эксперт. Еще один возможный случай — когда участок уже фактически используется под публичный объект и на нем нет других законных построек, добавил Крылов.

Даже в таких ситуациях владельца нельзя временно оставлять без денег, подчеркнул адвокат. Судебное решение об изъятии должно предусматривать предварительную выплату хотя бы той суммы, которую государство предложило по своему оценочному отчету, либо внесение этих денег в депозит нотариуса, констатировал эксперт.

«То есть сначала финансовая гарантия, затем изъятие, а уже после — спор о доплате, если вы не согласны с предложенной ценой», — объяснил Крылов.

Кроме того, теперь предусмотрены дополнительные компенсационные механизмы, подчеркнул Крылов. Если позже суд установит, что собственнику полагалась большая сумма, ему должны доплатить разницу, сказал эксперт. Владелец также вправе требовать возмещения убытков из-за позднего полного расчета, а в отдельных случаях — проценты, рассчитанные по ключевой ставке Банка России, заключил Крылов.

