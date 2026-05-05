Россиянам назвали признаки перегрева тормозов машины

Бизнес-эксперт Ерицян: менее отзывчивая педаль тормоза говорит о его перегреве
Один из основных признаков перегрева тормозов — снижение эффективности торможения. Водитель может заметить, что педаль тормоза стала менее отзывчивой, а тормозной путь увеличился, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян.

«Также возможны запах гари, дым от колес и появление вибраций при торможении. Все это говорит о том, что элементы тормозной системы работают в критическом температурном режиме. Перегрев тормозов снижает коэффициент трения между колодками и дисками, из-за чего эффективность торможения падает. Это особенно опасно в экстренной ситуации, когда требуется быстро остановить автомобиль. Кроме того, высокая температура ускоряет износ тормозных дисков, колодок и тормозной жидкости. В результате растет не только риск ДТП, но и стоимость последующего ремонта», — отметил Ерицян.

По его словам, наиболее часто перегрев происходит при длительном торможении, например на затяжных спусках, а также в условиях интенсивного городского движения с частыми остановками. Дополнительным фактором риска являются перегруженный автомобиль и агрессивный стиль вождения — чем выше нагрузка на тормозную систему, тем выше вероятность перегрева, добавил эксперт.

Он призвал россиян соблюдать плавный стиль вождения и избегать резких частых торможений. На спусках лучше использовать торможение двигателем, чтобы снизить нагрузку на тормозные механизмы, считает Ерицян. Также необходимо регулярно проверять состояние тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости, добавил эксперт. Исправная и обслуженная система лучше выдерживает высокие нагрузки и сохраняет эффективность в любых условиях, заключил Ерицян.

