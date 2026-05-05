Россиянам назвали самый дешевый шашлык на майские праздники

Самым доступным вариантом для россиян на майские праздники оказался шашлык из курицы, а самым дорогим — из охлажденной форели. Это показало исследование доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольги Борисовой и доцента Финансового университета Петра Щербаченко, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Эксперты сравнили стоимость шашлычного набора в десяти российских городах по ценам федеральной торговой сети на 25 апреля 2026 года. В расчет включили курицу, свинину, говядину, охлажденную форель, специи, соус, лук, помидоры, кабачки, болгарский перец, лаваш, минералку, мангал, шампуры, угли и жидкость для розжига.

Самым дорогим оказался набор с форелью. Дешевле всего он обойдется жителям Волгограда — 3996 рублей, Казани — 4094 рубля и Уфы — 4217 рублей. Самые высокие цены зафиксированы в Челябинске — 5291 рубль, Калининграде — 5483 рубля и Хабаровске — 5867 рублей. В среднюю ценовую категорию попали Новосибирск, где набор стоит 4262 рубля, Москва и Санкт-Петербург — 4553 рубля, а также Тюмень — 4698 рублей.

По словам авторов исследования, на итоговую цену сильнее всего влияет стоимость охлажденной рыбы. Ее доля в цене набора составляет от 46% в Казани до 61% в Новосибирске. Мангал занимает от 6,5% стоимости набора в Хабаровске до 20% в Калининграде.

На втором месте по стоимости оказался шашлык из говядины. Самые доступные наборы нашли в Уфе — 3891 рубль, Волгограде — 4144 рубля, Москве и Санкт-Петербурге — 4183 рубля. В средней ценовой категории оказались Новосибирск — 4362 рубля, Тюмень — 4391 рубль и Казань — 4495 рублей. Дороже всего говяжий шашлык обойдется в Челябинске — 4585 рублей, Калининграде — 5184 рубля и Хабаровске — 5526 рублей.

Доля говядины в стоимости такого набора составляет от 45,5% в Тюмени до 57,5% в Хабаровске. Стоимость мангала, в свою очередь, занимает от 6,9% в Хабаровске до 21,2% в Калининграде.

Третьим по цене стал шашлык из свинины. Самые низкие цены на такой набор зафиксированы в Новосибирске — 2762 рубля, Уфе — 2939 рублей и Челябинске — 2951 рубль. В средний диапазон попали Тюмень — 2957 рублей, Хабаровск — 3026 рублей, Москва и Санкт-Петербург — 3185 рублей. Самыми дорогими городами оказались Волгоград — 3244 рубля, Казань — 3615 рублей и Калининград — 3933,5 рубля.

При этом доля мяса в наборе со свининой ниже, чем в вариантах с рыбой и говядиной. Минимальная доля стоимости свинины отмечена в Тюмени и Челябинске — по 19,2%, максимальная — в Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге, где она составляет 32,6%. Из-за более низкой доли мяса заметнее становится вес сопутствующих товаров: в Хабаровске мангал занимает 12,6% стоимости набора, а в Калининграде — 27,9%.

Самым дешевым вариантом стал шашлык из курицы. При этом в расчет закладывали 3 кг птицы, тогда как в остальных наборах учитывали 1 кг мяса или рыбы. Несмотря на это, куриный набор оказался самым бюджетным. Дешевле всего он стоит в Волгограде — 2724 рубля, Москве и Санкт-Петербурге — 2745 рублей, Уфе — 2830 рублей. В средней ценовой категории оказались Казань — 2837 рублей, Тюмень — 2913 рублей и Челябинск — 2925 рублей. Самые высокие цены отмечены в Новосибирске — 3042 рубля, Хабаровске — 3276 рублей и Калининграде — 3624 рубля.

Наибольшая доля курицы в цене набора выявлена в Новосибирске — 35,5%, минимальная — в Тюмени, где она составила 17,9%. Доля мангала при этом заметно выросла: в Хабаровске она достигла 11,7%, а в Калининграде — 30,4%.

