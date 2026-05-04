Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства деньги основателя «Русагро»

Генпрокуратура: в доход РФ должны перейти 10,5 млрд рублей на счетах Мошковича
Евгений Биятов/РИА Новости

Генеральная прокуратура России в рамках антикоррупционного иска требует обратить в доход государства находящиеся на счетах основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича свыше 10,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на официальные документы сообщает ТАСС.

Согласно им, надзорное ведомство считает необходимым обратить в доход РФ принадлежащие Мошковичу и находящиеся на его счетах в банках денежные средства на общую сумму 10 млрд 658 млн 199 тыс. 288 рублей.

В иске Генпрокуратуры говорится, что в результате коррупционных действий стоимость имущества «Русагро» превысила 551 млрд руб., ежегодная выручка — 396 млрд руб., а валовая прибыль — 74,4 млрд руб. Надзорное ведомство установило, что имущественный комплекс холдинга Мошковича включает в себя земельный фонд площадью почти 825 тыс. га, 12 заводов по выпуску промышленных жиров и молочной продукции, почти 10 площадок по производству сахара и 20 свиноводческих комплексов.

4 мая стало известно, что Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 млн акций «Русагро» по иску Генпрокуратуры к Мошковичу об изъятии его активов.

Ранее суд арестовал почти 50 млрд рублей компании, связанной с «Русагро».

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!