Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства деньги основателя «Русагро»

Генеральная прокуратура России в рамках антикоррупционного иска требует обратить в доход государства находящиеся на счетах основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича свыше 10,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на официальные документы сообщает ТАСС.

Согласно им, надзорное ведомство считает необходимым обратить в доход РФ принадлежащие Мошковичу и находящиеся на его счетах в банках денежные средства на общую сумму 10 млрд 658 млн 199 тыс. 288 рублей.

В иске Генпрокуратуры говорится, что в результате коррупционных действий стоимость имущества «Русагро» превысила 551 млрд руб., ежегодная выручка — 396 млрд руб., а валовая прибыль — 74,4 млрд руб. Надзорное ведомство установило, что имущественный комплекс холдинга Мошковича включает в себя земельный фонд площадью почти 825 тыс. га, 12 заводов по выпуску промышленных жиров и молочной продукции, почти 10 площадок по производству сахара и 20 свиноводческих комплексов.

4 мая стало известно, что Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 млн акций «Русагро» по иску Генпрокуратуры к Мошковичу об изъятии его активов.

Ранее суд арестовал почти 50 млрд рублей компании, связанной с «Русагро».