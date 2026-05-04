Польская компания поглотила крупнейшего украинского страховщика

Крупнейшая польская страховая компания PZU SA согласилась купить украинское подразделение международного холдинга в сфере страхования MetLife Inc. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что украинская страховая компания занимает около 50% местного рынка и обслуживает порядка 900 тысяч клиентов. В прошлом году MetLife Ukraine получила прибыль в размере €21 млн.

По данным агентства, поглощение согласуется с более широкими усилиями правительства Польши по закреплению своих финансовых институтов на Украине, поскольку Варшава стремится сыграть ведущую роль в восстановлении страны.

По словам главного исполнительного директора PZU Богдана Бенчака, компания инвестирует в лидера рынка с опытной командой и устойчивой бизнес-моделью, которая укрепит присутствие на Украине. Данное решение сочетает в себе стратегические амбиции с сильными основами бизнеса, добавил топ-менеджер.

