«Ее не пускают даже в Монако»: Безос решил избавиться от яхты за $500 млн

Основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $283 млрд, продает свою 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью $500 млн. Об этом сообщает издание Page Six.

По данным источника, миллиардер решил избавиться от «плавучего дворца» из-за его чрезмерных размеров. Судно длиной 417 футов — одна из крупнейших парусных яхт в мире. Оно построено по образцу яхты Eos, принадлежащей другу Безоса, миллиардеру Барри Диллеру, но в гораздо большем масштабе.

На яхте есть бассейн со стеклянным дном, три джакузи, вертолетная площадка, а также водометы для отпугивания пиратов. Экипаж насчитывает 36 человек, судно может разместить до 18 гостей.

У Koru также есть вспомогательное судно Abeona стоимостью $75 млн. Неясно, продается ли оно вместе с яхтой. Эксплуатация двух судов обходится в $30 млн в год.

В прошлом году яхте не разрешили пришвартоваться в Монако, а во время свадьбы Безоса и Санчес в Венеции она не смогла приблизиться к лагуне. В 2023 году Koru пришлось стоять рядом с нефтяными танкерами и контейнеровозами в порту Эверглейдс во Флориде.

