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Безос вложил миллиарды в создание лекарства от старения

Джефф Безос инвестировал $3 млрд в стартап по борьбе со старением

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Global Look Press

Основатель корпорации Amazon Джефф Безос вложил $3 млрд в стартап по борьбе со старением под названием Alto Labs. Об этом сообщает The Sunday Times.

В публикации отмечается, что стартап уже переманил в свои ряды 59-летнего Хэла Бэррона на пост исполнительного директора. Ранее он был главным научным сотрудником британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline.
Утверждается, что в проекте также поучаствуют и нобелевские лауреаты Синъя Яманака (премия по физиологии и медицине за получение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток) и Дженнифер Дудна (премия по химии за разработку метода редактирования генома).

Утверждается, что на пути к результату ученые планируют изучить процесс репрограммирования клеток — их возврат в состояние стволовых.

Издание подчеркивает, что успех проекта гарантировать рано, однако предполагается, что исследователи смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением.

Ранее стало известно, что принц Чарльз сыграл ключевую роль в том, чтобы заставить владельца компании Amazon Джеффа Безоса, одного из богатейших людей в мире, выделить £732 млн на восстановление лесов в Африке.

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