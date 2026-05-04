Миллионы россиян заплатят налог на вклады

Около 2–2,5 млн россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.

Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе — 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тыс. рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 млн рублей.

Финансовый советник Алексей Родин оценил число плательщиков в 2–2,5 млн человек и отметил, что большинство из них заплатит от 700 до 2000 рублей. Независимый экономист Андрей Бархота прогнозирует около 1,8–2,3 млн граждан.

Декларацию подавать не потребуется — налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. В Минфине России рассчитывают получить 305,4 млрд рублей.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что при снижении средней ключевой ставки ниже 13% итоговые поступления могут оказаться немного ниже прогноза и не превысят 300 млрд рублей.

Ранее аналитики предупредили о возможном снижении максимальной ставки по вкладам ниже 13%.