Эксперты зафиксировали рост и структурные изменения экономики Рунета

РАЭК оценила экономику Рунета в 38,4 трлн рублей по итогам 2025 года
Объем экономики Рунета по итогам 2025 года достиг 38,4 трлн рублей, увеличившись на 28,1% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в рамках юбилейного Российского интернет-форума (РИФ-2026) сообщили в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Отмечается, что крупнейшим сегментом Рунета остается электронная торговля B2C — 23,2 трлн рублей с ростом 40%. Доля отрасли информационно-коммуникационных технологий достигла 13,6 трлн рублей, маркетинга и рекламы — 1,57 трлн рублей.

Глава РАЭК Дмитрий Гуляев рассказал, что рынок вступает в новую фазу развития.

«2025 год может стать точкой перехода от периода быстрого экстенсивного роста к более зрелой стадии. Несмотря на внушительные показатели, динамика меняется: если раньше драйвером было расширение аудитории, то сейчас рынок постепенно приближается к насыщению», — считает он.

РАЭК также представила исследование по социальной коммерции, согласно которому сегмент short-video commerce в России может вырасти до 1,4–1,5 трлн рублей к концу 2027 года, что сопоставимо с оборотом крупнейших категорий на маркетплейсах.

Также в рамках форума состоялось закрытое заседание клуба IT-журналистов РАЭК, где обсуждались ключевые проблемы отрасли, включая снижение уровня оплаты труда, отток кадров и конкуренция со стороны искусственного интеллекта. По итогам встречи было объявлено о создании профессионального сообщества IT-журналистов.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов выступил на площадке с инициативой создания «Института развития рекламы».

«Когда мы говорим про рекламную отрасль, стоит подумать о структуре, связанной с государством, но действующей в рамках саморегулирования», — подчеркнул он.

Кирьянов также отметил изменения на рынке исследовательских компаний после вступления в силу новых правил с марта текущего года. По его словам, отрасль освободилась от доминирования иностранных игроков, что открыло дополнительные возможности для российских компаний.

Еще одной важной темой форума стали вопросы обеспечения цифровой безопасности детей и взаимодействия с искусственным интеллектом. Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова сообщила о разработке «белой книги» по ИИ для детей. «Наша задача — объяснить правила использования ИИ и сформировать ответственное отношение к технологиям», — резюмировала она.

 
Откуда на коже берутся пигментные пятна? Виновато не только солнце
