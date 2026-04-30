Группа «Эталон» объявила об изменениях в руководстве

Обязанности президента Группы «Эталон» будут возложены на Юрия Бородина
Пресс-служба Группы «Эталон»

Группа «Эталон» объявила об изменениях в руководстве. Михаил Бузулуцкий принял решение покинуть пост президента группы 1 мая 2026 года для реализации новых профессиональных задач, сообщает пресс-служба группы «Эталон».

На время переходного периода совет директоров решил передать обязанности президента группы первому вице-президенту по девелопменту и строительству Юрию Бородину. Перед ним стоит задача обеспечить преемственность управления группой.

Как отметили в компании, Юрий Бородин работает в группе «Эталон» 16 лет и имеет 29-летний опыт работы в отрасли.

Совет директоров отметил значительный вклад Михаила Бузулуцкого в стратегическое развитие компании и поблагодарил его за успешное решение масштабных задач. Под его руководством компания существенно увеличила ключевые операционные показатели: выручка выросла до 154 млрд рублей, показатель OIBDA – до 31 млрд рублей, а суммарный объем введенной в эксплуатацию недвижимости за 2024-2025 годы превысил 600 тыс. кв. м.

Напомним, Михаил Бузулуцкий занимал пост президента группы «Эталон» с 2024 по 2026 год.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!