Эксперты оценили цифровые решения для вкладчиков Альфа-Банка

Альфа-Банк стал победителем в номинации «Лучший цифровой опыт вкладчика» премии Frank Savings Award 2026, сообщает пресс-служба банка.

Премию вручали по итогам исследования «Вклады и накопительные счета в России 2026» аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

Эксперты премии отметили цифровые каналы Альфа-Банка, которые обеспечивают клиентам быстрый доступ к информации по вкладам и накопительным счетам. Также эксперты оценили удобство удаленного клиентского пути, включая качество консультаций в колл-центрах и маркетинговую активность банков.

В исследовании приняли участие 22 российских банка. Аналитики Frank RG оценили продуктово-сервисные предложения рынка, проанализировали условия более чем 200 вкладов и накопительных счетов, а также рассчитали доходность клиентов и протестировали функционал мобильных приложений.