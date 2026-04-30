Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Эксперты оценили цифровые решения для вкладчиков Альфа-Банка

Альфа-Банк получил награду премии Frank Savings Award 2026
Альфа-Банк стал победителем в номинации «Лучший цифровой опыт вкладчика» премии Frank Savings Award 2026, сообщает пресс-служба банка.

Премию вручали по итогам исследования «Вклады и накопительные счета в России 2026» аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

Эксперты премии отметили цифровые каналы Альфа-Банка, которые обеспечивают клиентам быстрый доступ к информации по вкладам и накопительным счетам. Также эксперты оценили удобство удаленного клиентского пути, включая качество консультаций в колл-центрах и маркетинговую активность банков.

В исследовании приняли участие 22 российских банка. Аналитики Frank RG оценили продуктово-сервисные предложения рынка, проанализировали условия более чем 200 вкладов и накопительных счетов, а также рассчитали доходность клиентов и протестировали функционал мобильных приложений.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!