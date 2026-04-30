Россияне активно закупаются лопатами и граблями

К апрелю покупки россиянами инструментов для сада и дачи выросли в два раза. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру».

По данным аналитиков, продажи лопат увеличились в два раза среди россиян. Наиболее активный рост спроса зафиксирован в Казани (в 12 раз), Нижнем Новгороде (более чем в 3 раза), Перми (почти в 3 раза), Ростове-на-Дону (почти в 3 раза), Екатеринбурге (почти в 3 раза), Москве (в 2,5 раза), Новосибирске (в 2 раза) и Челябинске (почти в 2 раза). Также востребованность таких товаров выросла в Самаре (+39%), Санкт-Петербурге (+30%) и Омске (+11%).

Спрос на грабли больше всего увеличился в Самаре (в два раза), Екатеринбурге (почти в два раза) и Казани (более чем в полтора раза). Кроме того, продажи таких товаров выросли в Новосибирске и Санкт-Петербурге на 56% и 30% соответственно.

Такая динамика спроса связана с рекордно теплой погодой в марте, объяснили аналитики. В связи с этим россияне начали заранее готовиться к активному дачному сезону и обновлять инвентарь, уточнили эксперты. Зачастую оригинальные лопаты и грабли приобретают для первых работ на участке и как базовый набор для дальнейшей посадки, уборки растительных остатков и регулярного ухода за территорией, сказали аналитики.

«У россиян заметно вырос интерес к товарам первой необходимости для сезонного ухода за участком. Покупатели заранее подготавливают набор базового инвентаря, отдавая предпочтение широкому ассортименту универсальных решений для уборки территории и подготовки земли к дальнейшим работам», — прокомментировали аналитики.

Ранее сообщалось, что россияне активно закупаются к сезону шашлыков.

 
