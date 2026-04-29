В Сбере рассказали, как партнерскому финансированию преодолеть пилотный статус

Сбер поможет партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России преодолеть пилотный статус, заявил управляющий директор центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Марат Садриев в рамках Кавказского инвестиционного форума-2026.

По его словам, банкам нужны прозрачные и единые правила действий.

«Наша цель — сделать партнерские продукты обычной историей», — сказал он.

Садриев отметил, что инструменты на основе «Сукук» (ценные бумаги без привычных процентов) и торговое финансирование на базе «Мурабахи» могут получить развитие в рамках партнерского финансирования.

«Рынок движется к унификации договорных конструкций, типовым продуктам и понятным клиентским сценариям. В том числе необходимо активнее объяснять пользователям и бизнесу принципы партнерского финансирования», — сказал он.

Садриев подчеркнул, что также важно подготовить кадры для рынка партнерского финансирования.