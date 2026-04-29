Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

«МегаФон» показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета

Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

«МегаФон» стал лучшим оператором по скорости передачи данных, следует из результатов исследования Vigo, проведенного на российской платформе Merilo, сообщает пресс-служба компании.

По итогам анализа, верхний уровень скоростей «МегаФона» для большинства пользователей достиг 65,56 Мбит/с.

Для анализа применялся интегральный показатель Vigo Speed Score, учитывающий опыт абонентов при передаче данных и совокупную производительность сети оператора, включая скорость скачивания и загрузки.

Всего на платформе Merilo в первом квартале 2026 года провели около 90 тыс. измерений на 11 тыс. устройств в сетях всех мобильных операторов.

Как отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов, высокая скорость мобильного интернета давно стала необходимостью для абонентов.

«Мы продолжаем развивать сеть не только за счет строительства новых базовых станций, но и модернизации инфраструктуры в целом. Инженеры расширяют магистральные линии связи, обновляют опорную сеть и внедряют современные отечественные решения, благодаря чему растет качество сервисов», — сказал он.

 
Теперь вы знаете
Маркировка, реестры и новые ГОСТы: что изменится для бизнеса и ИП с 1 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!