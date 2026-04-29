«МегаФон» показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета

«МегаФон» стал лучшим оператором по скорости передачи данных, следует из результатов исследования Vigo, проведенного на российской платформе Merilo, сообщает пресс-служба компании.

По итогам анализа, верхний уровень скоростей «МегаФона» для большинства пользователей достиг 65,56 Мбит/с.

Для анализа применялся интегральный показатель Vigo Speed Score, учитывающий опыт абонентов при передаче данных и совокупную производительность сети оператора, включая скорость скачивания и загрузки.

Всего на платформе Merilo в первом квартале 2026 года провели около 90 тыс. измерений на 11 тыс. устройств в сетях всех мобильных операторов.

Как отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов, высокая скорость мобильного интернета давно стала необходимостью для абонентов.

«Мы продолжаем развивать сеть не только за счет строительства новых базовых станций, но и модернизации инфраструктуры в целом. Инженеры расширяют магистральные линии связи, обновляют опорную сеть и внедряют современные отечественные решения, благодаря чему растет качество сервисов», — сказал он.