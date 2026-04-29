Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Промтоварные магазины начали уменьшаться в размерах из-за маркетплейсов

ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Непродовольственные ретейлеры в России начали осваивать магазины уменьшенной площади, пишут «Известия» со ссылкой на представителей рынка. Опрошенные изданием эксперты связали эту тенденцию с изменением потребительского поведения.

Ее наличие газете подтвердили старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, чьи слова подтвердила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В пример они привели крупную сеть магазинов по продаже одежды и аксессуаров, которая сейчас работает над концепцией точек площадью 1,2–1,5 тыс. кв. метров, чтобы адаптировать формат для регионов с иной покупательной способностью, оптимизировать ассортимент и снизить затраты на отделку.

Еще одна крупная сеть, торгующая бытовой техникой и электроникой, перестраивается на формат white store — пунктов выдачи и обработки заказов, которые становятся частью логистической инфраструктуры и ускоряют обслуживание клиентов.

По словам Шураевой, наметилась и тенденция к избавлению ретейлеров от некрупных и нерентабельных магазинов в пользу торговых точек в сильнее привлекающих покупателя локациях.

Эксперты отметили стремление торговых сетей перейти на продуманный ассортимент и более гибкие модели развития, ориентированные на меняющийся подход потребителей: россияне стали относиться к покупкам рациональнее, более бережно расходовать личный бюджет и отдавать предпочтение удобным форматам получения товара вместо походов в гипермаркеты и ТЦ. На фоне активного развития онлайн-торговли и открытия большого количества ПВЗ маркетплейсов покупатели перестали нуждаться в широком ассортименте офлайн-магазинов, пояснили собеседники газеты.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!