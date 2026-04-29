Промтоварные магазины начали уменьшаться в размерах из-за маркетплейсов

Непродовольственные ретейлеры в России начали осваивать магазины уменьшенной площади, пишут «Известия» со ссылкой на представителей рынка. Опрошенные изданием эксперты связали эту тенденцию с изменением потребительского поведения.

Ее наличие газете подтвердили старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, чьи слова подтвердила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В пример они привели крупную сеть магазинов по продаже одежды и аксессуаров, которая сейчас работает над концепцией точек площадью 1,2–1,5 тыс. кв. метров, чтобы адаптировать формат для регионов с иной покупательной способностью, оптимизировать ассортимент и снизить затраты на отделку.

Еще одна крупная сеть, торгующая бытовой техникой и электроникой, перестраивается на формат white store — пунктов выдачи и обработки заказов, которые становятся частью логистической инфраструктуры и ускоряют обслуживание клиентов.

По словам Шураевой, наметилась и тенденция к избавлению ретейлеров от некрупных и нерентабельных магазинов в пользу торговых точек в сильнее привлекающих покупателя локациях.

Эксперты отметили стремление торговых сетей перейти на продуманный ассортимент и более гибкие модели развития, ориентированные на меняющийся подход потребителей: россияне стали относиться к покупкам рациональнее, более бережно расходовать личный бюджет и отдавать предпочтение удобным форматам получения товара вместо походов в гипермаркеты и ТЦ. На фоне активного развития онлайн-торговли и открытия большого количества ПВЗ маркетплейсов покупатели перестали нуждаться в широком ассортименте офлайн-магазинов, пояснили собеседники газеты.

Ранее стилист рассказала, как выбирать качественные вещи на маркетплейсах.