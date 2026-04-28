Стало известно, что грозит родителям, которые не платят «жилищные алименты»

Детям, которые проживают в неблагоприятных условиях, полагается дополнительная выплата от второго родителя, помимо алиментов после развода, заявил «Газете.Ru» юрист Артур Железняк. О «жилищных алиментах» можно договориться через нотариуса или пойти в суд — а жилье при этом не должно быть оплачено материнским капиталом, добавил эксперт.

«В Семейном кодексе термина жилищные алименты нет, есть статья 86, по которой суд при исключительных обстоятельствах вправе обязать второго родителя участвовать в дополнительных расходах сверх обычных алиментов. После 2020 года в норму прямо добавили отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения, и за ней закрепилось бытовое название. Деньги направляются на обеспечение ребенка жильем, содержание бывшего супруга сюда не относится. Сам по себе развод значения не имеет. Требуется доказать отсутствие собственного жилья, аварийное или небезопасное состояние прежнего либо невозможность совместного проживания, подтвержденную обращениями в полицию или иными материалами. Дополнительно проверяется реальность расходов на наем. Суд оценивает договор, платежи и соответствие цены уровню в конкретном районе. Важную роль играет и фактическое проживание ребенка в этом помещении, включая регистрацию и иные подтверждения. Если жилье приобретено с использованием материнского капитала, как правило, следует отказ, поскольку потребность ребенка считается закрытой. Размер выплаты формируется поэтапно. Сначала выделяется доля расходов, приходящаяся на ребенка, затем она распределяется между родителями с учетом их доходов, наличия других детей и общего финансового положения. Жесткой формулы нет. На практике сумма фиксируется в твердом размере и подлежит дальнейшей индексации без обращения в суд. При аренде в 40 тысяч рублей итоговая выплата часто оказывается заметно ниже половины и может составлять около 10 тысяч рублей», — рассказал юрист.

По словам эксперта, компенсация жилья ребенку учитывается как разновидность алиментов. При задолженности второму родителю могут ограничить выезд за границу, арестовать счета или имущество.

«Договориться возможно через нотариальное соглашение. При отсутствии договоренности подается иск в районный суд, госпошлина по таким требованиям не уплачивается. Поведение сторон до суда также учитывается. Переписка, попытки договориться, предложения участвовать в расходах могут повлиять на итоговую сумму. После вступления решения в силу дополнительные расходы рассматриваются как разновидность алиментов и взыскиваются через службу приставов. Статья 115 СК РФ предусматривает неустойку 0,1 процента в день от суммы долга. За длительный период она способна значительно увеличить общий размер задолженности. При этом суд может снизить неустойку по заявлению должника, если она выходит за разумные пределы. Удержания производятся из различных доходов и могут достигать 70 процентов. При задолженности свыше 10 тысяч рублей возможны ограничения на выезд за границу, временное лишение права управления транспортом, арест счетов и имущества. Дополнительно начисляется исполнительский сбор 12 процентов от суммы взыскания, минимум 2 тысячи рублей. Далее применяется статья 5.35.1 КоАП РФ с обязательными работами до 150 часов, арестом от 10 до 15 суток или штрафом 20 тысяч рублей. При повторном уклонении наступает уголовная ответственность по статье 157 УК РФ вплоть до лишения свободы на срок до одного года. Сведения о задолженности включаются в открытый реестр и сохраняются до полного погашения. Разовые переводы и подарки не заменяют исполнение решения суда и не освобождают от обязанности платить установленную сумму», — заключил он.

