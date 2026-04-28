Сбер назван лучшим банком для сбережений по версии Frank RG

Сбер стал лауреатом премии «Frank Award 2026. Сбережения», финансовая организация отмечена в номинациях «Лучший банк для сбережений» и «Лидер медийной активности». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Cообщается, что эксперты премии отметили как конкурентоспособность сберегательных продуктов Сбера, так и также активную коммуникационную поддержку направления сбережений.

«Вклады и накопительные счета остаются для россиян одним из понятных и надежных методов сохранения денег и получения дополнительного дохода. Считаем своей задачей предлагать решения, которые помогают людям эффективно распоряжаться своими сбережениями в любых экономических условиях», — отметил глава департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ранее сообщалось, что премия «Frank Award 2026. Сбережения» присуждается по итогам исследования рынка вкладов и накопительных счетов, выполненного аналитической и консалтинговой компанией Frank RG.

В рамках нового исследования эксперты изучили продуктово-сервисные предложения 22 российских банков и проанализировали условия более 200 вкладов и накопительных счетов за последние шесть месяцев, функционал мобильных приложений и веб-сайтов финансовых организаций, а также качество удаленного клиентского пути и маркетинговую активность участников рынка.