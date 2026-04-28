Российский девелопер сконцентрируется на работе с проектами более высокого класса

«Неометрия» обновила структуру девелоперского портфеля и платформу бренда
Девелоперская компания «Неометрия» (ключевой актив Alias Group) трансформирует портфель проектов с акцентом на сегменты бизнес- и премиум-класса, а также проекты комплексного развития территорий, сообщила пресс-служба.

По словам коммерческого директора девелопера Ленарии Хасиятуллиной, изменения стали отражением обновления продуктовой линейки: «Сегодня это проекты более высокого класса, иной масштаб и новые сервисные решения».

Уточняется, что вместе с реструктуризацией портфеля изменена архитектура бренда компании: заданы принципы нейминга и айдентики, направленные на повышение узнаваемости и перенос репутационного капитала на новые проекты. «Обновление бренда синхронизирует продуктовую стратегию и коммуникации компании», — отметила Ленария Хасиятуллина.

Ключевой идеей новой бренд-платформы, как уточнили в компании, стала «философия внимания», предполагающая комплексный подход к качеству продукта.

В компании ожидают, что обновленный бренд позволит более последовательно масштабировать продуктовые и сервисные решения девелопера на ключевых рынках присутствия, включая Москву, Сочи и регионы юга России.

 
