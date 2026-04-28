Россиянам напомнили о крупных штрафах за неподачу 3-НДФЛ

Россиянам важно до 30 апреля успеть подать декларацию 3-НДФЛ. Это распространяется на граждан, получивших в прошлом году дополнительный доход от продажи имущества, сдачи жилья в аренду, выигрышей в лотерею, подарков и так далее. Если не успеть отчитаться, то придется заплатить крупный штраф в размере до 40% от суммы дохода, предупредил в беседе с газетой «Известия» адвокат по уголовным делам, коррупционной и экономической направленности Олег Крысанов.

В том числе отчета требует получение в дар недвижимости, транспорта, акций не от близкого родственника или выигрыш до 15 тыс. рублей. Неподача декларации грозит не только штрафом, но и списанием долга без суда, отметил адвокат.

«Предельный срок подачи декларации №-НДФЛ до 30 апреля 2026 года. Исчисленный по ней налог на доходы физических лиц необходимо перечислить в бюджет до 15 июля 2026 года», — напомнил юрист.

В конце прошлого года в силу вступил новый закон, который позволяет ФНС при неподаче декларации взыскать долг с гражданина без судебного разбирательства. Таким образом, банки просто спишут с карты владельца счета всю сумму налога, пеней и штрафов, а если средств не хватит, то дело может дойти до взыскания имущества, предупредил специалист.

Что касается штрафа, то за неподачу декларации предусмотрено 5% от неуплаченного налога за месяц просрочки. Если этот период затягивается до 15 июля, размер взыскания вырастет до 20% от суммы долга, а если будет доказан умысел, то до 40% от суммы долга. Чтобы избежать таких последствий, необходимо своевременно подавать документы в «Личном кабинете» на сайте ФНС. В случае, если человек считает, что он не должен платить налог, тоже стоит направить декларацию и ожидать расчета, заключил юрист.

До этого финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина рассказала «Газете.Ru», что чаще всего россияне забывают отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ при продаже недвижимости или автомобиля, если имущество находилось в собственности меньше минимального срока.

В 2026 году в декларационной кампании произошел ряд изменений. В частности, ФНС предупредила, что будет блокировать счета ряду налогоплательщиков, кто несвоевременно предоставил декларацию.

