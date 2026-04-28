Малый и средний бизнес Северного Кавказа привлек почти 22 млрд рублей финансовой поддержки

Дагестан стал лидером по объему привлеченного финансирования в МСП Банке

Малый и средний бизнес Северного Кавказа (СКФО) привлек в МСП Банке – дочернем банке Корпорации МСП – 21,8 млрд рублей финансовой поддержки в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба МСП Банка.

Больше всего средств (14,1 млрд рублей) привлекли предприниматели из сферы инфраструктурного строительства, промышленных производств (3,9 млрд рублей) и сферы услуг (2,3 млрд рублей).

Лидером среди регионов по объему привлеченных средств стал Дагестан – 4,7 млрд рублей. Также в тройку вошли Чеченская республика (4,3 млрд рублей) и Кабардино-Балкарская республика (3,2 млрд рублей). Также в пятерку вошла Ингушетия (3,1 млрд рублей) и Карачаево-Черкесская республика (2,9 млрд рублей).

По словам врио председателя правления МСП Банка Алексея Потапова, около 65% от всех предоставленных средств в СКФО – инфраструктурное строительство, которое выступает драйвером для смежных отраслей.

«Мы видим, что регионы СКФО, и прежде всего Дагестан, Чеченская Республика и Кабардино-Балкарская Республика, уверенно наращивают инвестиционную активность. При этом доля льготных кредитов в общем портфеле договоров составила 40%, что существенно превышает среднерыночные показатели», — сказал он.