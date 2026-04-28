Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Малый и средний бизнес Северного Кавказа привлек почти 22 млрд рублей финансовой поддержки

Дагестан стал лидером по объему привлеченного финансирования в МСП Банке
«Газета.Ru»

Малый и средний бизнес Северного Кавказа (СКФО) привлек в МСП Банке – дочернем банке Корпорации МСП – 21,8 млрд рублей финансовой поддержки в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба МСП Банка.

Больше всего средств (14,1 млрд рублей) привлекли предприниматели из сферы инфраструктурного строительства, промышленных производств (3,9 млрд рублей) и сферы услуг (2,3 млрд рублей).

Лидером среди регионов по объему привлеченных средств стал Дагестан – 4,7 млрд рублей. Также в тройку вошли Чеченская республика (4,3 млрд рублей) и Кабардино-Балкарская республика (3,2 млрд рублей). Также в пятерку вошла Ингушетия (3,1 млрд рублей) и Карачаево-Черкесская республика (2,9 млрд рублей).

По словам врио председателя правления МСП Банка Алексея Потапова, около 65% от всех предоставленных средств в СКФО – инфраструктурное строительство, которое выступает драйвером для смежных отраслей.

«Мы видим, что регионы СКФО, и прежде всего Дагестан, Чеченская Республика и Кабардино-Балкарская Республика, уверенно наращивают инвестиционную активность. При этом доля льготных кредитов в общем портфеле договоров составила 40%, что существенно превышает среднерыночные показатели», — сказал он.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!