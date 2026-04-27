В Ассоциации российских банков одобрили расширение партнеров программы лояльности Ozon

Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что положительно оценивает открытые программы лояльности бизнесов и считает, что Совкомбанк и «МТС Деньги» смогли найти взаимовыгодное решение с Ozon.

«Факт присоединения первых банков к программе лояльности Ozon — пример того, как разные отрасли и, в чем-то, конкуренты, научились находить баланс интересов без регуляторного вмешательства. Это не только бизнес-результат, но и движение для улучшения качества жизни потребителей услуг. Мы, как банковская ассоциация приветствуем такую практику», — отметил Тосунян.

Он также рассказал, что надеется на расширение числа участников, в том числе за счет региональных и средних банков.

«Кейс Ozon с открытыми программы лояльности — важный шаг развития российского рынка. Этот пример будет способствовать запуску подобных инициатив, и рынок сам будет создавать механизм поиска компромиссов, выгодных для россиян, да и для экономики страны в целом», — добавили в АРБ.

Ранее в пресс-службе Ozon сообщили, что Совкомбанк и «МТС Деньги» присоединились к программе лояльности «Зеленая цена», реализуемой на базе маркетплейса. Отмечается, что с начала мая этого года пользователи смогут получать дополнительные скидки при оплате товаров картами партнеров на площадке.