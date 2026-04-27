Россиянам стало проще переводить зарплату в Сбер

Сбербанк упростил процесс смены зарплатного банка в своем мобильном приложении, перевод зарплаты в Сбер стал полностью цифровым и бесшовным. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что сервис доступен сотрудникам компаний, подключенных к зарплатному проекту Сбера.

В Сбере пояснили, что ранее для смены зарплатного банка сотрудник должен был оформить заявление, распечатать его, заполнить реквизиты, подписать документ и передать его работодателю. Теперь заявление можно сформировать в приложении, подписать электронной подписью и отправить работодателю напрямую.

Электронное заявление уже доступно в последних версиях приложения «СберБанк Онлайн» на iOS и Android. Для более ранних версий, как и прежде, можно сформировать заявление для печати или передать реквизиты по QR работодателя.

Также оформить перевод зарплаты можно в любом офисе банка.

«Ежегодно миллионы наших клиентов меняют работу, и планируют сменить или сохранить зарплатный банк. Мы полностью перевели этот процесс в цифровой формат, чтобы сделать его быстрым и удобным для клиента. Новым способом перевода зарплаты в Сбер уже воспользовались более 500 тыс. человек», — рассказала директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.