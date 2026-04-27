Названы города с самыми большими тратами на жителя

Абсолютный лидер по тратам среди городов-миллионников, не считая Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, которые являются субъектами, — Краснодар. Этот город тратит более 76 тыс. рублей в год на жителя, говорится в исследовании «Т-Ж», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Город стремительно растет и строит новую инфраструктуру: детские сады, школы, коммунальные предприятия, — отсюда высокие расходы. После него идут Пермь, Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск — около 65—67 тыс. рублей на человека. Все четыре города — крупные региональные центры Сибири и Урала с развитой промышленностью. Выше среднего расходы у Челябинска и Нижнего Новгорода — около 60 тыс. рублей на человека. На уровне среднего тратят Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону и Самара. Здесь на одного жителя уходит 44—53 тыс. рублей. Например, Казань тратит около 45 тыс. рублей — почти в полтора раза меньше, чем в Краснодаре», — отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, Омск, Уфа и Волгоград — самые экономные города. Они тратят 37—40 тыс. рублей на жителя — вдвое меньше Краснодара. В Омске и Волгограде также самые низкие зарплаты среди всех городов-миллионников, а НДФЛ с зарплат — главная составляющая городского бюджета, уточняется в исследовании. То есть города получают мало доходов, не получают существенных субсидий, и соответственно мало тратят, говорится в исследовании.

Там добавляется, что девять из десяти городов с самыми высокими тратами на одного жителя — города Крайнего Севера и Дальнего Востока — например, Салехард тратит 296 тыс. рублей на жителя в год, Южно-Сахалинск — 235 тыс. рублей, Петропавловск-Камчатский — 180 тыс. рублей. В лидерах также Ханты-Мансийск — 169 тыс. рублей, Магадан — 165 тыс. и Мурманск — 94 тыс. рублей, уточняется в исследовании.

Замыкает рейтинг по тратам столица Ингушетии, город Магас, — около 19 тыс. рублей на жителя за год. В Махачкале, Тольятти, Владикавказе, Твери, Ставрополе, Астрахани — до 37 тыс. рублей на горожанина. Из семи городов с наименьшими расходами пять находятся на юге страны.

Аналитики отметили, что в удаленных и северных территориях дороже строительство и содержание инфраструктуры, выше затраты на коммунальные услуги и транспорт. Вот и получается, что житель Анадыря «стоит» бюджету в 16 раз дороже жителя Магаса, уточнили аналитики. Но это не значит, что он живет сильно лучше: просто содержать город за Полярным кругом объективно дороже, пояснили в исследовании.

В среднем 50,7% расходов российских городов обеспечивают дотации из региона или федерального центра. Максимальная доля дотаций — в Салехарде (77,9%), Грозном (72,2%), Кызыле (72,1%). Минимальная — в Магасе (4,1%) и Тольятти (18,2%), подчеркивается в исследовании. Там уточняется, что больше всего на одного жителя получают те самые города Крайнего Севера и Дальнего Востока, которые являются лидерами по общим тратам бюджета. Салехард получает 230 тыс. рублей дотаций на жителя, Анадырь — 215 тыс., Южно-Сахалинск — 115 тыс., Петропавловск-Камчатский — 102 тыс., Ханты-Мансийск — 97 тыс. рублей. А меньше всего дотаций на жителя в год получают Тольятти (4 505 рублей) и Магас (736 рубля), итоговые траты этих городов также одни из самых низких, заключается в исследовании.

