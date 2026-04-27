Владелец брендов Zenden, Thomas Munz, Mascotte и Salamander получил убыток в 1 млрд рублей

Убыток ООО «Сезонная Коллекция», владеющего сетью обувных магазинов Zenden, составил 978,8 миллиона рублей в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

В феврале прошлого года основатель компании Андрей Павлов в интервью рассказал о доначислениях почти 29 млрд рублей задолженности по итогам налоговых проверок ФНС.

Zenden была основана в 1997 году, а в 2025 году стала третьей по объему продаж обуви в России. Компания выпускает товары под брендами Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store.

В августе 2024 года основателя сети Андрея Павлова объявили иноагентом за распространение «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», но в феврале 2026 года он был исключен из реестра. В ноябре 2024 года в компанию пришли с обысками по делу о продаже товаров без маркировки. По данным T-Investments, за 2025 год компании пришлось закрыть 57 магазинов из 427.

ООО «Сезонная коллекция» основано в 2012 году. Выручка компании составила 11 млрд рублей в 2025 году (11,1 млрд в 2024 году). Прибыль упала с 12,6 млн до 978,8 млн рублей.

Ранее налоговая потребовала с обувного ретейлера Ralf Ringer более 1 млрд рублей.

 
