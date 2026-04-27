«Авито» расширила инструменты для бизнеса

На «Авито Услугах» появился раздел коммерческого строительства
Платформа «Авито» расширила возможности для B2B-заказчиков, запустив новую категорию «Коммерческое строительство» в сервисе «Авито Услуги». Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что в новой категории собраны предложения для бизнеса — от специализированных строительных работ до реализации проектов «под ключ». Решение направлено на расширение возможностей поиска подрядчиков и субподрядчиков для коммерческих проектов различного масштаба.

В разделе представлены услуги по строительству производственных, складских, торговых и офисных объектов, а также инфраструктуры сферы услуг и социальной недвижимости.

Сообщается, что структура объявлений учитывает ключевые параметры B2B-заказов, включая формат взаимодействия с юридическими лицами и готовность исполнителей участвовать в закупках по государственным процедурам.

Как пояснили в компании, запуск категории связан со структурными изменениями рынка. По итогам 2025 года объем онлайн-продаж в России превысил 11,5 трлн рублей, увеличившись на 28% в годовом выражении.

Рост электронной коммерции сопровождается развитием физической инфраструктуры: на начало 2026 года в стране действовало более 226 тыс. пунктов выдачи заказов, что на 44,7% больше по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам, к 2027 году их число может достигнуть 300 тыс.

«Ситуация на рынке коммерческой недвижимости меняется: в 2026 году инвесторы чаще фокусируются на адаптации существующих площадей и привлечении подрядчиков под конкретные этапы работ. Данные платформы это подтверждают: за последние полгода спрос в категории «Ремонт коммерческих помещений» вырос в пять раз», — отметила глава категории «Ремонт и строительство» в «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

По ее словам, компании используют разные модели работы — от проектов «под ключ» до привлечения специалистов с узкой экспертизой.

 
