Россияне стали есть больше винегрета и моркови по-корейски

Покупки россиянами овощных и «витаминных» готовых блюд в марте выросли на 18% по сравнению с февралем. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе в торговой сети X5. Там уточнили, что больше всего россияне купили моркови по-корейски.

«Сильнее всего за месяц выросли продажи салата «Витаминный» из свежей капусты, моркови и огурцов — на 36%. На втором месте оказался винегрет: его в марте купили на 160 тыс. упаковок больше, чем месяцем ранее. В тройку лидеров по росту также вошел салат из морской капусты — спрос на него увеличился на 19%. При этом крупнейшей позицией категории по объему продаж осталась морковь по-корейски. За март в сетях X5 продали 2,9 млн упаковок такого блюда. Это в четыре раза больше, чем продажи винегрета. Однако весной морковь по-корейски уже не вошла в число лидеров по темпам роста: за месяц продажи прибавили 15%. В годовом выражении спрос на нее увеличился на 34%», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что россияне купили свекольного салата на 26 тыс. упаковок больше, чем в феврале, а коул слоу из капусты и моркови с апельсиновым соком — на 11 тыс. упаковок больше.

В среднем покупатели кладут в корзину одну упаковку салата, подчеркнули в Х5. Это указывает на то, что сегмент рос в основном за счет более частых покупок, а не за счет закупок впрок, сказали в компании.

