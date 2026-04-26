СМИ: мир может лишиться дубайского шоколада из-за войны в Иране

Производители популярного дубайского шоколада столкнулись с проблемами из-за войны в Иране. Конфликт вызвал резкий скачок цен на фисташки и сокращение поставок этого вида орехов, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитиков.

На Иран приходится около пятой части мирового производства и 25–30% экспорта фисташек. Однако из-за проблем с логистикой страна столкнулась с серьезными проблемами при вывозе урожая, что ведет к задержкам и росту затрат. Кроме того, как пишет FT, экспорт Ирана в целом ограничен санкциями западных стран.

По данным издания, покупатели ищут замену иранским фисташкам, в первую очередь в США. Однако американские экспортеры уже распродали большую часть запасов орехов. Фисташки из Ирана также содержат большое количество масла, по сравнению с фисташками других сортов. Это сильно влияет на вкус, отметили в FT.

Дубайский шоколад — это десерт ручной работы: шоколадный батончик или плитка с начинкой из кнафе (тесто катаифи, растянутое на тонкие нити) и тахини (экстракт из кунжутных семян) с добавлением фисташковой начинки. Изначально купить десерт можно было только в ОАЭ, затем он появился в магазинах по всему миру, в том числе в России.

Ранее эксперты спрогнозировали проблемы с поставками сигарет из-за войны на Ближнем Востоке.

 
