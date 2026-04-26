Министр рассказал, сколько Украине нужно денег для подготовки к отопительному сезону

Шмыгаль: Украине для подготовки к отопительному сезону нужно более €5 млрд

Украине необходимо получить €5,4 млрд для подготовки к новому отопительному сезону. Об этом заявил министр энергетики республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что специалисты обследовали восемь выведенных из эксплуатации тепловых электростанций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии, которые можно было бы передать в пользование Украине. Теперь правительство республики переходит к этапу физической доставки и передачи энергии на поврежденные энергообъекты, добавил Шмыгаль.

По словам министра, сегодня объем финансирования Фонда поддержки энергетики Украины составляет €829 млн, а партнеры направят республике €100 млн на подготовку к зиме.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Киева за неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону и предстоящей зиме. По его словам, срок реализации так называемых «планов устойчивости» установлен до 1 сентября. В связи с этим есть жесткий график, который должен быть реализован. Однако, указал Зеленский, «не все регионы работают именно так, как надо для защиты людей».

Ранее на Украине указали на риски не успеть подготовить энергосистему к следующей зиме.