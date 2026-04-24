Набиуллина заявила о росте российской экономики

Экономика России начала возвращаться к росту. Об этом заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«По оперативным данным марта и апреля, пока они только оперативные, мы видим, что экономика возвращается к росту», — сообщила она.

Набиуллина также указала, что обеспечить устойчивое развитие возможно за счет роста производительности труда. По ее словам, именно это позволит направлять ресурсы в те отрасли, где отдача от них выше.

Глава ЦБ добавила, что признаков «переохлаждения» экономики в настоящий момент не наблюдается: не отмечается заметного роста безработицы, а инфляция не уходит ниже целевого уровня, как и не происходит резкого снижения доходов населения.

При этом безработица, как подчеркнула Набиуллина, является значимым индикатором для решений по ключевой ставке. В случае, если статистика покажет появление существенного избытка незадействованной рабочей силы, это может сигнализировать о снижении потребительского спроса и ускоренном падении инфляции ниже цели. Тогда регулятор, по ее логике, сможет снижать ставку более активно.

Сейчас же возможностей для такого шага стало меньше: ЦБ оставил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5–5,5%. Для возврата показателя к целевому значению, составляющему 4%, проводится соответствующая политика. Прогноз на 2027 и 2028 годы также сохранен на уровне 4%.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России достигнет 4% быстрее, чем люди вернулись на Луну.

 
