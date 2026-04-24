На форуме «Просто капитал» обсудили роль банков в развитии регионов

Представители банковского сектора подчеркнули значимость комплексной поддержки регионов для обеспечения устойчивого экономического роста России. Как отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, выступая на пленарной сессии форума «Просто капитал», широкое присутствие банка в субъектах страны позволяет учитывать особенности территорий и предлагать наиболее востребованные решения для их развития.

По ее словам, охват всех регионов России дает финансовому институту возможность глубже понимать социально-экономическую ситуацию на местах, а также ключевые задачи, стоящие перед субъектами.

Она указала, что именно регионы формируют основу экономического роста страны, при этом их специализация различается — от промышленной и аграрной до логистической и туристической.

Вместе с тем, как подчеркнула Подгузова, все территории объединяют стратегические ориентиры, включая увеличение инвестиций, развитие человеческого капитала и рост доходов населения, что требует координации усилий власти, бизнеса и финансовых организаций.

В качестве примера практической поддержки она привела реализуемую ПСБ совместно с регионами и предприятиями оборонно-промышленного комплекса программу строительства льготного жилья для сотрудников отрасли. По ее оценке, инициатива способствует закреплению кадров за счет предоставления жилья по ценам ниже рыночных.

Также было отмечено, что банк продолжает работу в исторических регионах, оказывая содействие малому и среднему бизнесу, крупным предприятиям, а также участвуя в восстановлении инфраструктуры и энергетического комплекса.

Подгузова также обратила внимание на проект по релокации сотрудников ПСБ в Ярославль. По ее словам, в рамках этого направления решаются в том числе задачи социально-экономического развития региона.

Кроме того, в числе поддерживаемых банком инициатив названы культурные проекты, включая создание музея вышитой карты России в Чувашии, а также развитие туристических и культурных кластеров в регионах.

В ходе дискуссии участники также рассмотрели вопросы повышения инвестиционной привлекательности субъектов России.