Корпорация МСП поддержала разработку препаратов для терапии социально значимых заболеваний

Российское фармацевтическое предприятие полного цикла «Амедарт» с 2023 года привлекло 800 млн рублей льготных средств в дочернем банке Корпорации МСП – МСП Банке, что позволило производителю разработать и вывести на рынок новые препараты для терапии тяжелых хронических и социально значимых заболеваний, сообщает пресс-служба корпорации.

Льготные средства позволили компании ускорить выпуск на рынок таргетных препаратов для лечения рака молочной железы, различных стадий рака предстательной железы у взрослых мужчин, нейроэндокринных опухолей и российского препарата для лечения сахарного диабета 2-го типа и контроля массы тела.

По словам генерального директора ООО «Амедарт» Андрея Колокольцова, благодаря поддержке МСП Банка компания успешно завершила важные этапы клинических исследований препаратов и приобрела необходимые субстанции и сырье для расширения производства.

«Это позволило нам не только сохранить темп развития, но и войти в пятерку лидеров по клиническим исследованиям в России, усилив свои позиции как высокотехнологичной фармацевтической компании», — сказал он.

В «Амедарт» добавили, что всего в портфеле компании находится более 80 наименований препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, онкологии, рассеянного склероза и диабета.

Также генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич отметил, что доступность финансирования является ключевым фактором роста инновационных и наукоемких предприятий.

«Льготное финансирование позволило производителю ускорить процесс выхода на рынок, что критически важно, когда речь идет о востребованных лекарственных препаратах. Всего в 2026 году малые технологические компании смогут привлечь порядка 20 млрд рублей по специальной адресной госпрограмме для МТК», — сказал он.