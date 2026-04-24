Глава Минэкономразвития оценил замедление инфляции в России

Замедление темпов роста цен в России является в 2026 году абсолютно устойчивой тенденцией, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, экономика России остается устойчивой, открытой, конкурентоспособной и сохраняет свой рыночный характер, несмотря на вызовы и попытки исключить Россию из глобальных процессов.

Министр добавил, что снижение темпов роста ВВП стало платой за снижение инфляции, это цель, которая во многом уже была решена. Решетников подчеркнул, что в прошлом году в РФ цены выросли на 5,6%, в 2026 году тенденция замедления роста цен закрепляется.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что годовая инфляция в России в мае составит 5,6–5,8%.

Переход от апреля к маю станет точкой стабилизации, после которой регулятор сможет увереннее говорить о возвращении к таргету в 4% во втором полугодии, добавил эксперт.

Ранее в России замедлилась инфляция из-за ОАЭ.