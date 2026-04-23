«Опора России» дала прогноз относительно изменения Ключевой ставки ЦБ

Сергей Бобылев/РИА Новости

На ближайшем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка может быть снижена с 15% до 14% годовых. Такой шаг даст позитивный сигнал экономике, заявил ТАСС президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Ждем решения по ключевой ставке — я думаю, она будет снижена до 14%, и это даст позитивный сигнал в экономику», — отметил Калинин в кулуарах форума национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех».

По его словам, на фоне текущих условий увеличивается спрос на кредиты со стороны малого бизнеса: несмотря на высокую стоимость заемных средств, предприниматели стремятся закрывать текущие потребности, поскольку у них возникают серьезные кассовые разрывы и не хватает альтернативных способов их закрыть.

При этом Калинин подчеркнул, что эффект изменений кредитно-денежной политики проявляется не сразу — как правило, в течение полугода. Несмотря на постепенное «потепление» подходов со стороны ЦБ, кассовые проблемы появились уже сейчас.

По данным главы «Опоры России», примерно половина компаний малого и среднего бизнеса получает отказы банков в кредитовании. Он связывает это с тем, что кредитные организации оценивают повышенные риски, из-за чего ситуация с неплатежами в экономике усугубляется.

Ранее глава РСПП Шохин призвал Банк России снизить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт.

 
