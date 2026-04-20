Альфа-Банк стал партнером международной школы SMILES 2026

Альфа-Банк стал партнером седьмой летней школы машинного обучения в Сучжоу
Альфа-Банк вновь стал генеральным партнером международной летней школы машинного обучения SMILES-2026 в Сучжоу. Мероприятие пройдет в кампусе Нанкинского университета, входящего в объединение девяти ведущих исследовательских университетов КНР, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что ключевой темой обучения в текущем году станет инженерный искусственный интеллект, включая большие языковые модели, мультимодальные и визуально-языковые системы, генеративные модели, а также мультиагентные системы, цифровые двойники и их применение в индустрии.

Школа ориентирована на студентов старших курсов бакалавриата, магистров, аспирантов и молодых исследователей из России, КНР и других государств. По опыту прошлых лет конкурс составляет около 10 заявок на место.

В рамках программы 100 студентов пройдут обучение очно, еще 300 — онлайн. Оно продлится две недели.

Отмечается, что для участников школы проведут хакатоны, семинары и лекции исследователи «Сколтеха», Нанкинского университета, а также эксперты Альфа-Банка и ряда ведущих международных научных центров. Параллельно слушатели программы будут работать в командах над собственными проектами.

Глава Центра ИИ «Сколтеха» Евгений Бурнаев отметил, что в 2026 году летняя школа машинного обучения проходит в седьмой раз и нацелена на тех, кому интересен содержательный и практически значимый искусственный интеллект.

«Нам важно показать участникам, как из фундаментальных идей вырастают надежные инженерные решения», — подчеркнул он.

В свою очередь, HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов отметил, что компания последовательно инвестирует в развитие как талантов, так и технологий будущего и назвал партнерство с международной школой SMILES вкладом банка в формирование нового поколения специалистов, способных создавать и внедрять передовые решения в области ИИ.

«Поддержка таких образовательных инициатив не только укрепляет научное сообщество России и Китая, но и закладывает фундамент для технологического лидерства в глобальной экономике», — отметил он.

Подать заявку на обучение желающие могут до 12 мая. Списки участников будут опубликованы 30 мая, обучение стартует 13 июля.

 
