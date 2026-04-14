РЭО: в России ежегодно выпускаются 19 тысяч молодых специалистов-экологов

В РЭО сообщили, что вузы РФ выпускают 19 тысяч экологов ежегодно

В Москве состоялась пленарная сессия Консорциума Российского экологического оператора (РЭО), посвященная подготовке кадров для экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО. Участники — представители Минприроды, вузов и бизнеса — обсудили внедрение экологически ориентированных технологий и формирование новых профессиональных компетенций.

Замглавы Минприроды Денис Буцаев отметил, что 18 регионов РФ уже разрабатывают программы переработки золошлаков в стройматериалы — смеси для устройства наливных полов, дорожные плиты, фундаментные блоки, трехслойные стеновые панели. Для реализации таких проектов, по его словам, требуются совместные с Консорциумом РЭО образовательные продукты.

Гендиректор РЭО Ирина Тарасова сообщила, что российские вузы ежегодно выпускают 19 тысяч экологов, а учебные программы, разработанные совместно с экооператором, за четыре года совокупно прошли более 5 тысяч студентов.

«Это достойный результат. Потому что всего за несколько лет, благодаря такой сплоченной работе, сформирована основа научно-методологической базы для перехода к экономике замкнутого цикла», — подчеркнула Тарасова.

До этого эксперты РЭО и Финансового университета при Правительстве РФ разработали программу повышения квалификации «Практика ответственного инвестирования в управлении отходами».

Курс ориентирован на руководителей и специалистов, которые занимаются реализацией проектов в сфере обращения с отходами. Он также будет полезен тем, кто хочет глубже разобраться в особенностях формирования ESG-повестки.

Ранее в России открылись тысячи пунктов приема старой одежды.