В России не исключили запрет вейпов по примеру Перми

Глава союза Шапкин допустил запрет на вейпы и системы нагревания табака в регионах
Алексей Майшев/РИА Новости

Запрет на продажу вейпов и систем нагревания табака, введенный в Пермском крае, может стать примером для других регионов России. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«С 1 марта в Пермском крае действует полный запрет на продажу вейпов, систем нагревания табака и сопутствующих товаров. Это является прецедентом и, если решение не будет оспорено прокуратурой, другие регионы России могут пойти по тому же пути. Обсуждаемый законопроект Минфина предполагает передачу регионам дополнительных полномочий на установление запретов по поводу вейпов с 1 сентября 2026 года. Сначала, возможно, субъектам дадут право самостоятельно вводить ограничения, после чего федеральные власти смогут оценить результаты такой практики и узаконить наиболее распространенные меры», — отметил Шапкин.

Он добавил, что власти также будут смотреть, как именно регионы выстроят регулирование на местах. По словам Шапкина, в мире уже есть разные подходы к этой теме — в частности, в Австралии вейпы продаются по рецептам в аптеках. Эксперт отметил, что в России ранее предлагалось полностью запретить вейпы, а другие системы нагревания табака отпускать только по рецептам психиатров-наркологов. Однако Минздрав указал, что электронные сигареты не входят в перечень лекарственных средств, поэтому продаваться в аптеках не могут, заключил Шапкин.

Ранее россиян предостерегли от курения вейпов в Гонконге.

 
