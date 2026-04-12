Роскосмос предоставил Яндексу фотоархивы для обучения Alice AI Art

Российский ИИ изучит данные о космонавтике
Яндекс и Роскосмос в рамках стратегического сотрудничества реализуют проекты, направленные на развитие моделей искусственного интеллекта семейства Alice AI и популяризацию космонавтики. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что Роскосмос уже передал Яндексу архив из более чем 10 тыс. портретов российских космонавтов. Они будут использованы при подготовке обучающих данных для Alice AI Art — картиночной модели, которая генерирует изображения в Алисе AI и Шедевруме.

Обучение является частью системной работы по расширению знаний модели о культурно значимых образах.

Отмечается, что подготовка данных для обучения — один из основных этапов разработки собственных моделей. Alice AI Art обучается на почти 1 млрд пар примеров «картинка — описание». В данные, помимо общей базы, включена информация об особенностях русского языка и культуры.

Это способствовало пониманию моделью российского культурного кода.

 
