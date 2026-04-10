Биржевые фонды возглавили спрос частных инвесторов в «СберИнвестициях»

Чистый приток на брокерские счета в Сбере вырос более чем в три раза

Биржевые паевые фонды по итогам первого квартала вновь вышли на первое место по популярности у частных инвесторов в «СберИнвестициях», а чистый приток средств на брокерские счета за этот период вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным «СберИнвестиций», за первый квартал к брокеру присоединились 545 тыс. новых инвесторов, что на 65% больше, чем годом ранее.

Наибольшее число новых клиентов пришлось на Москву, Петербург, Краснодарский край, Свердловскую и Ростовскую области, Башкортостан, Татарстан, Самарскую, Челябинскую и Нижегородскую области, а также Красноярский край.

Отмечается, что впервые с конца 2024 года лидером по чистому притоку у частных инвесторов стали биржевые фонды. Клиенты купили их на 126 млрд рублей больше, чем продали, что составило 43% общего объема нетто-покупок.

«Инвесторы активно совершали сделки с фондами — торговый оборот вырос в полтора раза по сравнению с четвертым кварталом. Интерес к фондам денежного рынка и облигациям возник на фоне стремительного снижения ставок по банковским вкладам в конце минувшего и начале текущего года. Также повышенный спрос инвесторы демонстрировали к фондам недвижимости, среди них наибольшим спросом пользовался ЗПИФ «Современная коллекция», — отметил управляющий директор брокерского бизнеса «СберИнвестиций» Станислав Портненко.

Второе место по популярности у клиентов брокера заняли облигации. В этот инструмент было инвестировано 112 млрд рублей, лидировали ОФЗ.

Третье место по чистому притоку заняли акции. При этом по объему сделок они на втором месте.

Наиболее заметный всплеск активности наблюдался в марте, когда на фоне событий на Ближнем Востоке оборот в акциях вырос в 1,5 раза за месяц.

Абсолютным лидером по объему сделок на площадке стали производные инструменты. Оборот по фьючерсам на золото, нефть и валюту в марте вырос примерно в 15 раз по сравнению с предыдущими месяцами.

Рост активности инвесторов на срочном рынке, как отметили в Cбере, также поддержало введение единого брокерского счета.