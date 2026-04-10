Размер дивидендов «ОТП Банка» превысит 15 млрд рублей в 2025 году

Решение о размере дивидендов «ОТП Банка» за 2025 год будет принято на общем собрании акционеров 30 апреля 2026 года, сообщается в заявлении кредитной организации на сайте раскрытия информации.

По результатам первого полугодия 2025 года на общем собрании акционеров «ОТП Банка» было принято решение о выплате дивидендов в размере 15,6 млрд рублей (0,056 рублей на одну акцию).

Также на общем собрании акционеров «ОТП Банка» было принято решение не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2025 года, оставив часть прибыли в капитале банка.

Напомним, «ОТП Банк» регулярно выплачивает дивиденды. На выплату промежуточных и финальных дивидендов в 2024 году «ОТП Банк» направил 22,8 млрд рублей, включая 16,8 млрд рублей из чистой прибыли за 2024 год (остальное из нераспределенной прибыли прошлых лет). В 2023 году размер дивидендов составил 16,7 млрд рублей.