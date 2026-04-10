В ВТБ спрогнозировали появление персонализированных банков благодаря ИИ

ВТБ: развитие ИИ может привести к созданию индивидуальных банков для клиентов

Развитие ИИ может привести к появлению индивидуальных банков для клиентов, заявил заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования – вице-президент ВТБ Денис Суржко на конференции банка Data Fusion.

Он отметил, что тренд начался с продуктов на подобии робоэдвайзер, в котором клиенты могли сами настраивать что-то под себя.

«Сейчас мы уже похожи на неких гипнотизеров или медиумов, которые общаются с искусственным интеллектом, но не на языке маятника и тембра голоса, а на языке продвинутых промтов, с целью настроить ИИ так, чтобы он индивидуально взаимодействовал и работал с каждым клиентом», — сказал он.

Суржко добавил, что в ВТБ также успешно внедряют генерацию кода с помощью ИИ.

«Разрастание скриптов позволит ИИ сделать для клиентов все персонализированным. В результате этот тренд ведет к тому, что каждый клиент получит свой индивидуальный банк», — сказал он.

По словам Суржко, этот тренд имеет положительное влияние, но такие банки могут потерять управления с точки зрения предоставления услуг клиентам.

Также Суржко отметил, что рисков для банковских услуг нет, так как в этом случае банки только производят инструмент.

«Чем молоток, топор или нож будут удобнее для человека, тем лучше. Но в смысле того, что близко к искусству, это генерация контента, то этот спор должен породить какие-то внутренние философские сомнения внутри людей, которые занимаются этим направлением применения ИИ», — заключил он.