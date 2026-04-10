Сбер стал лауреатом премии НСПК за противодействие мошенничеству

Сбер отметили в двух номинациях премии Национальной системы платежных карт
Третий год подряд Сбер одержал победу в двух номинациях премии Национальной системы платежных карт (НСПК) за противодействие мошенничеству по итогам 2025 года. Об этом сообщили на полях третьего форума «Антифродум» организаторы премии.

Они рассказали, что Сбер показал лучшие результаты в своем сегменте. По оценке НСПК, команда антифрода Сбера обеспечила самый высокий уровень защиты клиентов и успешно противостояла атакам мошенников в минувшем году.

Отмечается, что также Сбер занял первое место в номинации «Эффективный возврат денежных средств»: кредитная организация вернула наибольшую долю средств клиентам через сервис «Добрая воля».

По итогам 2025 года Сбер уберег от аферистов более 360 млрд рублей клиентов и вернул свыше 3,5 млрд рублей со счетов дропперов.

Подчеркивается, что эффективность системы антифрода Сбера достигла показателя в 99,99%, что является одним из лучших результатов подобных систем в мире среди.

Уточняется, что в рамках премии показатели Сбера сравнивались с аналогичными данными других крупных банков России. В рамках этой работы использовалась поступающая в НСПК информация из различных источников.

При оценке эффективности антифрода учитывались данные по мошеннической активности в сопоставлении с оборотом компании, также принимался во внимание высокий уровень одобрения операций.

 
