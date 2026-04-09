Альфа-Банк запустил второй сезон соревнований по хакингу

Альфа-Банк объявил о начале регистрации на соревнования по спортивному хакингу «Альфа ЦТФ: в ритме жизни», сообщает пресс-служба банка.

В соревнованиях смогут принять участие разработчики, специалисты по кибербезопасности, инженеры, тестировщики, аналитики, студенты ИТ-направлений и школьники.

Команды из России и стран СНГ будут решать практические задания по поиску уязвимостей и защите информационных систем. Сначала соревнования пройдут в онлайне, а очная часть состоится 25 апреля в ИТ-хабах Альфа-Банка в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге.

Соревноваться смогут не только команды, но и индивидуальные игроки.

Как отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов, сегодня ИТ-специалисты ищут не просто работу, а среду, где можно решать сложные задачи и расти.

«Формат ЦТФ позволяет проверить себя на практике, обменяться опытом и познакомиться с людьми, для которых технологии — часть жизни. Для нас это способ поддерживать профессиональное сообщество и находить тех, кто действительно увлечен своим делом», — сказал он.

 
