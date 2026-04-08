Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Альфа-Банк открыл флагманский коворкинг в Президентской академии

Студенты РАНХиГС получили новое пространство для учебы и проектов
Альфа-Банк в рамках программы Альфа-Будущее, которая развивает технологичные пространства в вузах, запустил флагманский коворкинг в Президентской академии. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что аналогичные коворкинги уже функционировали в НИУ ВШЭ, РУДН, ИТМО и региональных университетах. Сотрудничество включало совместные образовательные программы, в частности магистратуру «Управление рисками и комплаенс» в РАНХиГС.

HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов отметил высокий интерес со стороны студентов и вузов.

«Сегодня значительная часть навыков формируется вне учебных аудиторий — в совместной работе, брейнштормах, самостоятельных проектах. Коворкинги становятся инфраструктурой для такого опыта, который сложно встроить в классический образовательный процесс», — сказал он.

В банке уточнили, что новый коворкинг спроектировали как многофункциональное пространство с зонами для индивидуальной работы, комнатой для командных встреч и зоной отдыха с массажными креслами.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров назвал Альфа-Банк одним из ключевых партнеров.

«Для подготовки современных управленцев недостаточно иметь сильную научную базу и хорошие образовательные программы. Важно, чтобы лучших готовили лучшие, в том числе преподаватели-практики. Мы уже реализовали ряд проектов – создали базовую кафедру, запустили совместную программу магистратуры, а сегодня официально открыли новый современный коворкинг в Президентской академии», — сказал он.

По его мнению, коворкинг станет местом, где будут рождаться новые идеи и полезные инициативы.

В день открытия коворкинг посетила блогер Маш Милаш. Организаторы подготовили лимонады, кастомный мерч и интерактивные зоны. Студенты нанесли принты на футболки, сделали гравировку на Альфа-Картах, оформили карты на месте. Зона с «колесом фортуны» привлекла очередь из студентов и преподавателей. Участники получили карьерные консультации и обсудили возможности стажировок с представителями банка.

Также в ближайшее время флагманский коворкинг Альфа-Банка откроется в Университете науки и технологий МИСИС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!