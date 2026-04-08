Альфа-Банк открыл флагманский коворкинг в Президентской академии

Альфа-Банк в рамках программы Альфа-Будущее, которая развивает технологичные пространства в вузах, запустил флагманский коворкинг в Президентской академии. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что аналогичные коворкинги уже функционировали в НИУ ВШЭ, РУДН, ИТМО и региональных университетах. Сотрудничество включало совместные образовательные программы, в частности магистратуру «Управление рисками и комплаенс» в РАНХиГС.

HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов отметил высокий интерес со стороны студентов и вузов.

«Сегодня значительная часть навыков формируется вне учебных аудиторий — в совместной работе, брейнштормах, самостоятельных проектах. Коворкинги становятся инфраструктурой для такого опыта, который сложно встроить в классический образовательный процесс», — сказал он.

В банке уточнили, что новый коворкинг спроектировали как многофункциональное пространство с зонами для индивидуальной работы, комнатой для командных встреч и зоной отдыха с массажными креслами.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров назвал Альфа-Банк одним из ключевых партнеров.

«Для подготовки современных управленцев недостаточно иметь сильную научную базу и хорошие образовательные программы. Важно, чтобы лучших готовили лучшие, в том числе преподаватели-практики. Мы уже реализовали ряд проектов – создали базовую кафедру, запустили совместную программу магистратуры, а сегодня официально открыли новый современный коворкинг в Президентской академии», — сказал он.

По его мнению, коворкинг станет местом, где будут рождаться новые идеи и полезные инициативы.

В день открытия коворкинг посетила блогер Маш Милаш. Организаторы подготовили лимонады, кастомный мерч и интерактивные зоны. Студенты нанесли принты на футболки, сделали гравировку на Альфа-Картах, оформили карты на месте. Зона с «колесом фортуны» привлекла очередь из студентов и преподавателей. Участники получили карьерные консультации и обсудили возможности стажировок с представителями банка.

Также в ближайшее время флагманский коворкинг Альфа-Банка откроется в Университете науки и технологий МИСИС.