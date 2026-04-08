На конференции Data Fusion заявили о важности баланса в регулировании ИИ

Дмитрий Григоренко: сумма затрат бизнеса на внедрение ИИ превысила 250 млрд рублей
Регулирование ИИ необходимо, но важно не задушить развитие и установить правила, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках конференции Data Fusion.

«По оценкам НИУ ВШЭ, за прошлый год сумма затрат бизнеса на внедрение технологий ИИ превысила 250 млрд рублей. При этом юридически даже понятия нет, что такое ИИ, а деньги — тратим», — сказал он.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулирование ИИ дает единую систему координат и общий язык, на котором будут говорить участники рынка, регуляторы и разработчики.

«Когда мы приступаем к регулированию, к написанию законопроекта, всегда есть желание все отрегулировать. И, на мой взгляд, есть самый большой риск отрегулировать развивающуюся технологию с учетом всех потенциальных страхов, а страхи, мы знаем, велики по поводу этой технологии», — сказала она.

Набиуллина напомнила, что человечество уже не в первый раз встречается с технологическими всплесками. Она привела в пример времена XIX века, когда медики считали, что высокая скорость движения поездов вредит здоровью.

Также Наибуллина предложила регулировать не саму технологию, а возникающие риски.

«Искусственный интеллект несет операционные риски, сбои, галлюцинации. Но мы с вами научились регулировать операционные риски, не влезая внутрь технологий. То есть задавая требования к результату, чтобы не было сбоев и так далее. Мне кажется, здесь приблизительно так же и надо подходить, устанавливать требования к результату», — заключила она.

По мнению Григоренко, благодаря ИИ через 5-10 лет людей ждет другой мир. С ним согласился президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, говоря, что ИИ плюс роботы создадут новое индустриальное общество.

«Это будет изменение, может быть, даже круче, чем создание интернета. Другое дело, что если говорить о практическом применении, например, для банков, то сегодня развитие технологий, в том числе искусственный интеллект, это не столько задача экономии денег, сколько скорее необходимость успешно конкурировать с нашими собратьями, которые тоже очень быстро двигаются в этом направлении», — подчеркнул Костин.

 
