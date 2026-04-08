Холдинг «Телодвижения» запустил детский бренд одежды Grow&Go

Бренд-холдинг с флагманом «Телодвижения» запустил новый бренд детской одежды Grow&Go. Об этом на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ) рассказал соучредитель бренда «Телодвижения» Руслан Анасов.

Отмечается, что первую линейку одежды для детей 4-12 лет эксклюзивно представят на платформе Wildberries.

По словам Анасова, Grow&Go продолжил философию материнского бренда, а команда сохранила работу с качеством, посадкой и базовой эстетикой, но адаптировала подход под детский образ жизни.

«Ключевой лейтмотив Grow&Go — «маленькие взрослые»: любознательные и активные, с развивающимся вкусом и стремлением самостоятельно выбирать, что носить. Родители смогут спокойно доверять выбору ребенка и быть уверенными в качестве каждой вещи», — отметил он.

В коллекцию вошли футболки, лонгсливы, свитшоты, худи, шорты, брюки, платья, пижамы и верхняя одежда. Модели представили в ростовках от 98 до 152 см. Отмечается, что вещи комбинируются между собой и закрывают основные потребности повседневного гардероба. При этом бренд сохранил ценовой уровень.

«Мы рады возможности расширить ассортимент и предложить потребителям оценить новый бренд, который будет эксклюзивно представлен на нашей платформе. Телодвижения — один из лидеров е-com сегмента российского рынка fashion», — отметил руководитель бизнес-юнитов «Одежда», «Обувь» и «Спорт» компании RWB Дмитрий Рогов.

Он также выразил уверенность в том, что новый детский бренд холдинга будет пользоваться высоким спросом у покупателей.