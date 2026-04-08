«Роснефть» подтвердила лидерство в ESG-рейтинге «Медиалогии»

Нефтяная компания «Роснефть» подтвердила лидерство в рейтинге «Медиалогии» в трех ESG-направлениях. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании.

«Медиалогия» представила рейтинги российских компаний по цитируемости в СМИ по трем направлениям ESG. Исследование провели на основе публикаций за февраль 2026 года из базы свыше 109 тыс. источников.

В категории «Поддержка спорта» «Роснефть» заняла первое место. Так, в 2025 году 134 тыс. работников «Роснефти» регулярно занимались спортом в рамках движения «Энергия жизни», а свыше 96 тыс. приняли участие в соревнованиях. Также в рамках программы было проведено свыше 2,2 тыс. мероприятий.

Помимо этого, компания ежегодно проводит зимние и летние спортивные игры. Так, в Сочи прошли XIV Зимние спортивные игры с участием 500 спортсменов из 34 дочерних обществ. В Тюмени состоялся забег «Лыжня Роснефти» с участием более 370 человек. При этом компания владеет ХК ЦСКА, финансирует ФК «Арсенал» и является генеральным спонсором Lada Sport Rosneft.

В рейтинге «Социальная ответственность» «Роснефть» стала лучшей в нефтегазовом секторе и вошла в тройку лидеров. В рамках программы «Платформа добрых дел» в 2025 году волонтеры компании реализовали около 1,7 тыс. социальных проектов, в которых участвовали свыше 108 тыс. работников. Также компания завершила капремонт детских учреждений в Красноярском крае, а в Тюменской области поддержала проведение фестиваля культуры коренных народов «Богатство тайги Уватской».

В категории «Экологическая ответственность» «Роснефть» заняла второе место. Зеленые инвестиции по итогам 2024 года достигли 74 млрд рублей, совокупный показатель за три года составил почти 200 млрд рублей. При этом Московская биржа включила акции «Роснефти» во все индексы устойчивого развития.

Кроме того, агентство WBA признало компанию лучшей российской нефтегазовой организацией в четырех рейтингах. В свою очередь, агентство RAEX третий год подряд присвоило ESG-рейтинг «АА», а агентство корпоративного развития «Да-стратегия» — рейтинг А+.