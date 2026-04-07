Российские производители заняли почти весь рынок какао РФ

«Честный знак»: российские производители заняли 84% рынка какао РФ в январе-марте
За январь-март на российский рынок поступило более 3,4 млн кг какао. Из этого объема около 2,9 млн кг пришлось на продукцию российского производства, еще 550 тыс. кг — на импорт. Об этом говорится в исследовании системы маркировки «Честный знак», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

На российскую продукцию пришлось 84% всего объема товара, введенного в оборот. Одним из самых заметных игроков в сегменте оказался знакомый многим какао-порошок «Золотой ярлык», доля которого достигла 14%.

Пять крупнейших марок по объему ввода в оборот составили именно российские бренды. Первое место заняла «Хрутка» с показателем 629 тыс. кг, что соответствует 18,5% рынка. Следом идет «Золотой ярлык» — 467 тыс. кг, или 14%. Третью строчку занял MacChoco с результатом 179 тыс. кг и долей 5%. В пятерку также вошли Devi Marco — 152 тыс. кг, или 4,5%, и «Россия — Щедрая душа!» — 132 тыс. кг, или 4%.

Среди зарубежных марок наиболее заметные объемы показали Nesquik, у которого 120 тыс. кг, Bensdorp с 97,5 тыс. кг, а также Ristora и Callebaut — по 75 тыс. кг каждая.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!